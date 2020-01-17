مشهد مأساوي لرجل يعذب كلبته ويحرق جسدها بمنظفات منزلية.. فيديو

كشفت لقطات صادمة صورها افراد من الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات كلبة غارقة في دمائها ومغشي عليها داخل حمام بعد ان قام مالكها القاسي بتعذيبها وغسلها بمنظفات منزلية وذلك بعد اقتحام وتفتيش منزل مالكها.



تعرضت الكلبة تراجيك سمايلر ، البالغة من العمر تسعة أعوام ، للضرب المتكرر من قبل غاري ديفيد بيل 50 عامًا من كيلي بولاية ويست يوركشاير البريطانية، الذي حكم عليه الآن بالسجن 16 أسبوعًا وحرم من الاحتفاظ بالحيوانات مدى الحياة لإلحاق الأذى بكلبته من فصيلة البولدوج الامريكي.



عندما ذهب المفتشون برفقة الشرطة إلى عنوان ملك الكلبة المعذب في 8 أغسطس، سمعوا نُباحا شديدًا من نافذة حمام في الطابق الأرضي.



وبينما كانوا ينظرون عبر النافذة، رأوا الكلبة المسكينة راقدة على أرض الحمام ومغطاه بالدماء.





