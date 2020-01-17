خامنئي يصف ترامب بـ الإرهابي أثناء خطبة الجمعة.. فيديو

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ووصف "خامنئي"، ترامب بـ "المهرج" الذي يتظاهر بدعم الشعب الإيراني، ولكنه سيخونه بعد ذلك ويضع خنجره السام في ظهرهم.وأشار إلى أن خروج حشود في جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، يدل على أن الإيرانيين يدعمون النظام وقياداته.وكانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي حينئذ باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.وتأتي إمامة خامنئي لصلاة الجمعة اليوم في وقت تواجه فيه إيران العديد من الضغوط، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في 3 يناير الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، مما أسفر عن مقتل 176 مسافرا على متنها.