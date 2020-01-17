بومبيو: نريد ضمانات من إيران بشأن عدم حيازة أسلحة نووية

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تنتظر الحصول من إيران على "التزام بعدم امتلاك أسلحة نووية"، مؤكدة أنها "تعتزم فعل كل ما هو ضروري" لدفع الجانب الإيراني على "تقديم مثل هذا التعهد واحترامه".



جاء ذلك في تصريح لبومبيو عبر برنامج Hugh Hewitt Radio Sho الإذاعي، ردا على سؤال إذا ما كان استخدام إيران للصواريخ البالستية يسوّغ ضرب منشآتها النووية مع الأخذ في عين الاعتبار اقترابها من صنع أسلحة نووية.



وأضاف بومبيو: "هذا سؤال مهم وقد خصصنا له الكثير من الوقت للتفكير"، مشيرا إلى تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.



وقال المبعوث الأمريكي لشئون إيران برايان هوك، إن طهران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، واستغلته لتنفيذ سياستها التوسعية في المنطقة.



وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق النووي لم يتبق منه ما يستحق الحفاظ عليه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات للضغط على النظام الإيراني.

