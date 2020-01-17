AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميًا.. عماد النحاس يتسلم جائزة أفضل مدير فنى فى مصر

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:32 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تسلم عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب جائزة أفضل مدير فني خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة زايد للإبداع والتنمية.

وأعلنت المؤسسة اختيار عماد النحاس أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام ٢٠١٩ متفوقا بفارق كبير على منافسيه بناء على معايير فنية وجماهيرية عديدة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه ٦٤٣ ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من ٢٠ خبيرا رياضيا بالاضافة الى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.

ولقي النحاس حفاوة كبيرة في الاحتفال وتحدث المدير الفني للمقاولون موجها الشكر للمؤسسة والقائمين عليها وشدد على روح الجماعة في نادي المقاولون العرب والتي كانت سببا في تفوقه وحصد الجائزة .

وأقامت المؤسسة احتفالية كبرى لتوزيع جوائز الافضل شهدت حضور العديد من النجوم والمسئولين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يتعادل 1/1 مع طنطا وديًا

عماد النحاس يجهز معروف يوسف وشكري نجيب لمواجهة اسوان

عماد النحاس: توقف الدوري تسبب في هبوط المقاولون العرب

تعليق غريب من عماد النحاس على تصدر المقاولون بطولة الدوري

المقاولون: هدفنا المربع الذهبي في الدوري الممتاز ولقب الكأس

رئيس المقاولون يعقد جلسة مع عماد النحاس لتحديد صفقات يناير.. فيديو

ترشيحاتنا

أسرة الضحية الثالثة لحادث الكريمات تستلم تصريح دفنها

وقف كل التطبيقات 2022.. جوجل ستصدم المستخدمين بهذا القرار

وصفة بـ 5 آلاف جنيه وحقنة سم النحل.. سقوط بائعي الوهم بالشرقية .. المتهمون افتتحوا مركزا طبيا وصيدلية .. ومؤهلاتهم شهادة دبلوم

رسميا.. الكاف يخاطب الزمالك إرسال قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي

عصابة تقتحم محل مجوهرات بـ رانج روفر وتسرق محتوياته.. والمفاجأة

لغز غامض بعد العثور على جثتين لـ سائحين بالقرب من طائرة محطمة منذ 1973

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة