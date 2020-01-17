رسميًا.. عماد النحاس يتسلم جائزة أفضل مدير فنى فى مصر

تسلم عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب جائزة أفضل مدير فني خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة زايد للإبداع والتنمية.



وأعلنت المؤسسة اختيار عماد النحاس أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام ٢٠١٩ متفوقا بفارق كبير على منافسيه بناء على معايير فنية وجماهيرية عديدة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه ٦٤٣ ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من ٢٠ خبيرا رياضيا بالاضافة الى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.



ولقي النحاس حفاوة كبيرة في الاحتفال وتحدث المدير الفني للمقاولون موجها الشكر للمؤسسة والقائمين عليها وشدد على روح الجماعة في نادي المقاولون العرب والتي كانت سببا في تفوقه وحصد الجائزة .



وأقامت المؤسسة احتفالية كبرى لتوزيع جوائز الافضل شهدت حضور العديد من النجوم والمسئولين.