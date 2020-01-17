إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا الجزء الثاني عشر‎



صباح اليوم وأثناء تجوله في شوارع القاهرة بحثًا عن طريق يمكن من خلاله معاونة والدته في تربية إخوانه بعد رفض طلبه للهجرة، يلاحظ خريج كلية الآداب" بهيج سامي " تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن أمام سجن استئناف القاهرة، يقف بالقرب منهم تجمعًا لبعض الأفراد من الرجال، بينهم سيدتين يُرجَّح أن تكون إحداهن زوجة المتهم والأخرى أمه أمام سجن استئناف القاهرة.



على جانب الطريق يقف رجلًا يرتدي جلبابًا ريفيًا، يعلق في ساعده عصًا صفراء منحنية من الأعلى على شكل نصف دائرة، خلف سيارة ميكروباص يتحدث في هاتفه بصوت مسموع اخترق مسامع بهيج عند مروره بالصدفة من أمامه وهو يقول:



" لا متقولش لحد ملوش لزوم يا عوض احنا هنيجي بيه على المقابر طوالي، هو أنت فكرك حد من أهل البلد ممكن يقدم واجب العزا ولا حتى يحضر دفنته، دا الناس حتى مش عايزين يشفونا قدامهم عشان خاطره".



اختلفت حالة الحاضرين ما بين باك أو متحدثًا في هاتفه المحمول والبعض الأخر يقوم بتهدئة الباكين، والمشهد بالنسبة لبهيج يبدو غريبًا وغير مألوف.



اقترب بهيج من أحد المجندين وسأله في فضول عن حقيقة الأمر " هو ايه اللي بيحصل هنا يا دفعة؟ "

أجابه المجند بحدة " دا حكم إعدام بيتنفذ، روح لحالك يا أستاذ الله يرضى عليك حضرة الظابط واقف، مش عايزين نسمع كلام"

نظر حوله ثم انصرف بيهيج على الفور، بينما اكتمل المشهد لاحقًا عندما نفذت مصلحة السجون داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق عارف منسي 45 سنة.



لم يكن أحد يتوقع أن يتحول الشاب قصير القامة، نحيل الجسد، عارف محمد منسي ، الشهير باسم عارف الحنش، إلى إرهابى ومجرم عتيد الإجرام، ويترك قريته فى إحدى محافظات الوجه البحري متوجّهًا إلى العريش، لينضم للجماعات التكفيرية والإرهابية، يقتل الجنود ويُكفّر المواطنين، حتى تم القبض عليه، وصدر ضده حكمًا باتًا بالإعدام، فوجب تنفيذه، لتستريح أمهات الشهداء اللواتى حرمهن "منسي" من فلذات أكبادهن، ويبقى عارف منسي، وشهرته عارف الحنش، وصمة عار في جبين أسرته، وُلِد فى إحدى محافظات الوجه البحري، يبلغ من العمر 45 سنة، ويُعدّ من أخطر الإرهابيين فى مصر، لاعتناقه أفكار متشددة، وميوله للعنف وإراقة الدماء، كما سبق له ارتكاب العديد من الجرائم الدامية، والحوادث الإرهابية الخسيسة.



ضُبط عارف منسي بعد تورطه في شن هجمات على قوات الجيش والشرطة، وضلوعه في اغتيال العديد من جنود الجيش، وارتكاب حوادث أخرى في حق المدنيين.



صدرت ضده أحكام بالإعدام، وظل فى السجن نحو أربع سنوات يتردد خلالها على المحاكم، حاول خلالها الهروب أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة بعد تعرض قوات الترحيل لإطلاق نار كثيف من سيارة نصف نقل، لكن قوة الترحيل تمكنت من إسقاط المهاجمين بعد تبادل إطلاق النار ومطاردة سيارتهم، وفي صباح اليوم تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عارف منسي، بعد صدور حكم نهائى بات من محكمة النقض.

ولكن كيف عاش "عارف منسي" الساعات الأخيرة قبل إعدامه؟



حركة غير معتادة فى السجن في تمام الساعة الخامسة فجرًا، حيث اتجهت خطوات رجال الأمن نحو غرفة عادل منسي التى كان يقيم فيها بمفرده، مرتديًا ملابسه الحمراء، إذ تم إخطاره بموعد تنفيذ حكم الإعدام بعد ساعتين، وبدأت مراحل تهيئة السجين لتنفيذ الحكم عليه.



ساعتان هما الأصعب على "منسي" بالتأكيد، قضاهما بمفرده داخل غرفته، ربما تذكر فيهما مشاهد حياته، وكيف تحول إلى إرهابى خطير، وكيف استطاعات الجماعات المتطرفة اجتذابه نحوها وغسل عقله وفكره، وحجم الدماء التى لوثت يديه والأرواح التى أزهقها، وربما كانت الساعتان كافيتين ليعلم أن الدنيا لا تساوى شيئًا، وأن روحه ستزهق كما أزهق أرواح الآخرين.



كانت آخر كلمات عارف لوالديه قبل إعدامه مؤثرة وموجزة

" انا كنت لكم ابن عاق رفضت النصيحة ومشيت في طريق ملوش نهاية، منهم لله استغلوا عزلتي واني معنديش أصحاب، أوهموني إن صاحب قيمة وشأن، وأنا طول عمري كنت إنسان على الهامش، لا عندي صاحب أفضفض معاه، ولا حد بيسأل عني، لما قربوا مني وعرفتهم حسيت بقيمتي، قالوا لي انت مش لوحدك إحنا أهلك وعزوتك، كانوا بيعاملوني أحسن معاملة،

مشوفتهاش من أهلي وناسي، لو تعبت يسألوا عني، لو محتاج مساعدة هما أول ناس ألاقيهم جنبي، كانوا بيحاولوا يعرفوا اللي ناقصني عشان يعوضوني عنه، كان لازم أنضم لهم وأقف في صفهم، وأحارب عشانهم أي حد حتى لو كانت بلدي.



عجبني الوضع وانجرفت معاهم في طريق مفيش منه رجوع، بس لما وقعت واتقبض عليا حسيت إني كنت بالنسبة لهم قاتل مأجور شغلته ينفذ أوامر مقابل فلوس وشوية اهتمام كنت مفتقدهم.



يمكن لو كنت لقيت الاهتمام ده في بيتي وسط اخواتي، ولا في عمل يخدم بلدي ويزرع في قلبي الوطنية مكنتش مشيت في طريقهم.

سامحوني وخلي بالكم من اخواتي، اهتموا بهم؛ لأنهم ممكن يعملوا اللي عملته، ويكرروا نفس غلطتي.

وعندما حان وقت التنفيذ تم استبدال القيود الحديدية فى يدى عارف بأخرى من الجلد، حتى لا يؤذى نفسه.

حضر إليه مجموعة من الأشخاص من الطب الشرعى والقضاة ومندوب من مديرية الأمن التابع لها، وشيخ ومأمور السجن،

ثم تُلى عليه الحكم وطلب منه الشيخ ترديد الشهادتين.



وقف المتهم وسط مساعدى "عشماوي"، الأول والثانى بعد اصطحابه، أمام غرفة الإعدام المكتوب عليها بالخط الأحمر "غرفة إعدام"، تم قراءة ملخص سريع للقضية في نفس الوقت، " إنه فى يوم كذا حدث كذا وصولًا إلى صدور الحكم عليه بالإعدام شنقًا "، وعند كلمة شنقًا تحرك "عشماوي" وتسلم السجين، ثم وضع على رأسه الطاقية السوداء، بعد النطق بالشهادتين، ثم سحب السكين فجأة ليسقط فى البئر مشنوقًا.



في ذات اليوم وبعد ساعات قليلة يطل علينا ضيفًا قد لمع نجمه كثيرًا بين أوساط الشباب بسبب خطاباته ورؤيته المتزنة من وجهة نظرهم.

التف الكثير من أبناء الوطن حول شاشة التلفاز انتظارًا لحوار سوف يُذاع على إحدى الشاشات مع الدكتور سعيد بدران تعليقًا على مشهد إعدام عارف منسي.

عبر الدكتور سعيد بدران في البداية عن سعادته لإعدام الإرهابي،

وتخليص البلاد من هذه النماذج السيئة، لكنه حزين في نفس الوقت بسبب انحراف بعض الشباب وجنوحهم نحو التطرف،

وأرجع السبب في ذلك إلى ‫تهميش الدولة للشباب، وأيضًا قرى الصعيد وغيرها من محافظات وجه بحري على مدار السنين فتشكلت على أثره بيئة حاضنة لكل أنواع التطرف والإرهاب. ‫

عبر الدكتور سعيد بدران عن رؤيته في أن التهميش يعدم الولاء ويفتح منابع التطرف بأنواعه المختلفة فكريًا كان أو سياسيًا.

لكن العديد من أبناء الوطن اتخذوا من شاشات التلفاز منابرًا؛ لتسجيل اعتراضهم على ما يقوله بدران، واعتبروه تبريرًا واضحًا لمثل هذه الممارسات، ووصفه الكثير بالتحريض المقنع للبسطاء على ارتكاب الجرائم والقيام بمثل ما قام به عادل منسي؛ للحصول على حقه.



لكن الدكتور سعيد بدران استند في رؤيته على أدلة أهمها الحوار الأخير للإرهابي " عارف منسي " مع والديه قبل إعدامه.

التهميش أيها السادة هو الأب الروحي للتطرف بكل أنواعه، والسبب الرئيسي في انجراف الشباب نحو منظمات ودول معادية والدفاع عن سياسات هذه التنظيمات والدول التي تستغل انشغال الدولة عن شبابها فتقوم بجذبهم والوصول إليهم من أقصر الطرق، فتهدد أمن المجتمع والدولة على حد سواء.‬

‫عن طريق أزرع داخلية لإستخبارات خارجية تقوم بتجنيد فئات من المجتمع المهمش الذي يعاني من الفقر ، ولا سيما الشباب؛ لتحقيق أهداف ضد المجتمع ، وأمنه وإستقراره.‬ ‫

لذا آن الآوان أن ننتبه لتلك المخاطر، والكف عن التغافل والتجاهل الغير مبرر والإهتمام بالقرى المهمشه على مدار السنين ليساهم في غلق منابع التطرف من خلال مشاريع تنموية وإستغلال القوة البشرية العاطلة لتحويلها إلى قوة منتتجة تقضي على الفقر والبطالة، وتساهم في تقدم الدولة وازدهارها .‬



مازالت الدولة تبذل جهدًا جبارًا في محاربة الإرهاب وهذا أمر جيد، ولكن الحرب وحده لا يكفي، فلابد من غلق منابعهُ أولًا.‬ ‫

فكيف ينهض مجتمع تعيش فيه فئة تشعر بأن مصالحها لا تراعى كما تراعى مصالح فئات أخرى؟

كيف يمكُن لمجتمع فيه نسبه عالية من المهمشين أن يقف صفًا واحدًا في معركة ضد العنف؟

لابد أن نعي ما يدور من حولنا، وننتبه إلى ما يحاك لنا في دول معادية، تنتظر فرصتها عندما تتآكل الدولة.





الجزء الثاني عشرالمشهد فى حقيقة الأمر عبارة عن منصة إعدام يتدلى منها حبل متين به عقدة مميزة، يتحكم فيه شخص يظهر عادة متجهم عابس الوجه، مفتول العضلات والشوارب يُطلق عليه "عشماوي"، يظهر دائمًا بجوار المحكوم عليهم، يلازم المذنب عادة كالظل؛ وذلك إيذانًا منه بتنفيذ عقوبة القصاص بالإعدام. تلك هى الصورة التى تتناقلها الدراما والسينما المصرية فى تصوير عمليات الإعدام، وهى في الحقيقة لا تختلف عما يحدث في الواقع، وهي صورة شبه حقيقية لعملية تنفيذ عقوبة الإعدام التي نحن بصددها.