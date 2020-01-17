أخبار البرلمان .. النواب يكشر عن أنيابه بعد وفاة ضحية جديدة بـ حادث المنيا .. 5 قواعد لـ فسخ الخطبة بمشروع الأزهر

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 17 يناير:
استجواب الوزيرة.. البرلمان يكشر عن أنيابه بعد وفاة ثالث طبيبة بـ حادث المنيا
أكدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها قامت بتقديم بيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لكي يتم توجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب دورها في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة 15 مايو، نتج عنه وفاة 3 أطباء وإصابة آخرين.
استرداد المهر والهدايا.. 5 قواعد لفسخ الخطبة بمشروع الأزهر للأحوال الشخصية
وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم من الأزهر الشريف إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشته تمهيدا للموافقة عليه، عدد من القواعد لتنظيم الخطبة وحل جميع المشكلات المتعلقة بها لضمان حق الخاطب والمخطوبة.
بـ 30 جنيها فقط.. مشروع قانون لعلاج المغتربين ونقل جثمانهم بعد الوفاة
أعلنت غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنها ستعيد تقديم مشروع قانون نقل جثامين المصريين فى الخارج، لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة على أهمية القانون للحفاظ على حقوق المغتربين.
خارجية البرلمان: افتتاح قاعدة برنيس يعيد مصر لقوتها الإقليمية مرة أخرى
أشاد النائب صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لقاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر.
تفاصيل ندوة المصريين الأحرار لـ تنمية المشروعات بحضور ممثلي الجهاز
عقدت لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار بمقر الحزب بالقاهرة، ندوة عن كيفية تنمية المشروعات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لمناقشة دور الجهاز في تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية وشرح متطلبات هذه التنمية وذلك في ضوء البروتوكول والتعاون المشترك تحت رعاية الدكتور عصام خليل ورئيس جهاز تنمية المشروعات.
دراسة لـ مستقبل وطن: 5 مقترحات لإصلاح منظومة دعم السلع التموينية
أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول التحول إلى منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر، واستهدفت رصد وتحليل واقع المنظومة الحالية للدعم السلعي في مصر، والأبعاد والدوافع الحكومية لتحويل دعم السلع من عيني إلي نقدي مشروط، والمكاسب التي ستتحقق جراء هذه المنظومة الجديدة، والمخاوف المتعلقة بها، بالإضافة إلى سبل نجاح تلك المنظومة.
مليان طحالب.. إعلام البرلمان ترصد إهمالا في حمام موسى بسيناء
رصد الوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إهمالا شديدا من جانب الحكومة، في شأن حمام موسى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، خلال زيارة اللجنة إلى عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان.
تشريعية البرلمان: سنتقدم بمشروع قانون للانتخابات حال تأخر الحكومة
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة إنهاء مشروعات قوانين الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال الحكومة لهذه القوانين.
استجواب الوزيرة.. البرلمان يكشر عن أنيابه بعد وفاة ثالث طبيبة بـ حادث المنيا
أكدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها قامت بتقديم بيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لكي يتم توجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب دورها في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة 15 مايو، نتج عنه وفاة 3 أطباء وإصابة آخرين.
استرداد المهر والهدايا.. 5 قواعد لفسخ الخطبة بمشروع الأزهر للأحوال الشخصية
وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم من الأزهر الشريف إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشته تمهيدا للموافقة عليه، عدد من القواعد لتنظيم الخطبة وحل جميع المشكلات المتعلقة بها لضمان حق الخاطب والمخطوبة.
بـ 30 جنيها فقط.. مشروع قانون لعلاج المغتربين ونقل جثمانهم بعد الوفاة
أعلنت غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنها ستعيد تقديم مشروع قانون نقل جثامين المصريين فى الخارج، لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة على أهمية القانون للحفاظ على حقوق المغتربين.
خارجية البرلمان: افتتاح قاعدة برنيس يعيد مصر لقوتها الإقليمية مرة أخرى
أشاد النائب صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لقاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر.
تفاصيل ندوة المصريين الأحرار لـ تنمية المشروعات بحضور ممثلي الجهاز
عقدت لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار بمقر الحزب بالقاهرة، ندوة عن كيفية تنمية المشروعات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لمناقشة دور الجهاز في تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية وشرح متطلبات هذه التنمية وذلك في ضوء البروتوكول والتعاون المشترك تحت رعاية الدكتور عصام خليل ورئيس جهاز تنمية المشروعات.
دراسة لـ مستقبل وطن: 5 مقترحات لإصلاح منظومة دعم السلع التموينية
أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول التحول إلى منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر، واستهدفت رصد وتحليل واقع المنظومة الحالية للدعم السلعي في مصر، والأبعاد والدوافع الحكومية لتحويل دعم السلع من عيني إلي نقدي مشروط، والمكاسب التي ستتحقق جراء هذه المنظومة الجديدة، والمخاوف المتعلقة بها، بالإضافة إلى سبل نجاح تلك المنظومة.
مليان طحالب.. إعلام البرلمان ترصد إهمالا في حمام موسى بسيناء
رصد الوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إهمالا شديدا من جانب الحكومة، في شأن حمام موسى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، خلال زيارة اللجنة إلى عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان.
تشريعية البرلمان: سنتقدم بمشروع قانون للانتخابات حال تأخر الحكومة
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة إنهاء مشروعات قوانين الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال الحكومة لهذه القوانين.