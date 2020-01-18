AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تماثيل فرعونية ومصاحف.. هدايا مدرب طنطا لمنافسيه| شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 03:30 ص
مدرب طنطا
مدرب طنطا
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، إنه يوزع مصاحف وتماثيل فرعونية لمنافسيه في جميع المباريات.

وأضاف أيمن المزين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه يفعل ذلك من زمن وليس بقريب.

وتابع المدير الفني لفريق طنطا، أن المنافسة فى المباراة تكون لمدة 90 دقيقة فقط ولكن بعد المباراة ستتم المقابلة بهم مرة أخري ولذلك فهو يحب ترك طبع جميل لديهم.

وأوضح أيمن المزين، أنه يريد ترك صورة جيدة لدى منافسيه، مضيفا أنه يفعل ذلك مع الفرق الاجنبية أيضا وذلك لنقل صورة جيدة لمصر لديهم.

وأشار إلى أنه، كان يعطي للمنافسية المصريين درع أو مصحف، ولكن أعطي لمنافسيه الأجانب تماثيل فرعونية ومصاحف لنقل الحضارة المصرية إلى بلادهم وتكون مصر فى صورة مشرفة دائما.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا استعدادا لمواجهة سموحة

أيمن المزين: فترة توقف الدوري أثرت على مستوى اللاعبين.. فيديو

أيمن المزين: فريق طنطا يعاني من نقص هجومي .. ونستعد لـ الزمالك البعيد عن مستواه

مدرب طنطا: هدف الزمالك الثالث قضى على طموحنا ونأمل في هزيمة الأهلي

أيمن المزين يهدي رينيه فايلر تمثالا لـ رأس توت عنخ آمون

بعد خماسية الأهلي.. تصرف غريب من مدرب طنطا.. ماذا فعل

ترشيحاتنا

بكى بعد سرقة دراجته فحصل على 200 ألف ريال.. قصة حارس أمن سعودي.. فيديو

فيديو مؤثر.. قتيل فيلا نانسي عجرم يلهو مع ابنه .. شاهد

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

وزير البترول يوضح سبب ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. فيديو

هتتجوزوا امتى؟.. شائعات الخطوبة تلاحق منة عرفة وعلي غزلان

شاهد.. هبوط أرضي يكشف عن سراديب أثرية بالغربية.. حقيقة أم شائعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها

بفستان أسود... بوسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها