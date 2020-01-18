تماثيل فرعونية ومصاحف.. هدايا مدرب طنطا لمنافسيه| شاهد

قال أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، إنه يوزع مصاحف وتماثيل فرعونية لمنافسيه في جميع المباريات.



وأضاف أيمن المزين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه يفعل ذلك من زمن وليس بقريب.



وتابع المدير الفني لفريق طنطا، أن المنافسة فى المباراة تكون لمدة 90 دقيقة فقط ولكن بعد المباراة ستتم المقابلة بهم مرة أخري ولذلك فهو يحب ترك طبع جميل لديهم.



وأوضح أيمن المزين، أنه يريد ترك صورة جيدة لدى منافسيه، مضيفا أنه يفعل ذلك مع الفرق الاجنبية أيضا وذلك لنقل صورة جيدة لمصر لديهم.



وأشار إلى أنه، كان يعطي للمنافسية المصريين درع أو مصحف، ولكن أعطي لمنافسيه الأجانب تماثيل فرعونية ومصاحف لنقل الحضارة المصرية إلى بلادهم وتكون مصر فى صورة مشرفة دائما.

