هاني حتحوت: الأهلي في ورطة بسبب مهاجمه الجديد.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أن المشاكل تحيط بالنادي الأهلي فى الآونة الأخيرة بشأن مهاجمه الجديد.



وقال حتحوت، عبر برنامجه الماتش المذاع على قناة صدى البلد، إن أليو بادجي من المفترض أن يتم قيده فى قائمة الفريق ولكن يواجه الأهلي مشكلة كبيرة فى قيده؛ لأن إدارة النادي لم تستطع حتى وقتنا هذا استبدال لاعب بدلا منه فى قائمة الفريق.



وتابع: أن جيرالدو ووليد أزارو أحدهما قريب من خروجه من القائمة، مشددا: أن المغربي أزارو يريد الرحيل مجانا.