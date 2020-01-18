AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تجارة عين شمس تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 18/يناير/2020 - 09:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي

تواصل كلية التجارة بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

اتخذت الكلية كافة الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، تجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

كما تم التنبيه علي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية. 

ونوهت الكلية علي الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجامعات اليوم.. بروتوكول تعاون بين الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.. عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير الامتحانات.. جامعة المنيا تحتفي بطلابها في ذكرى الاحتفال بـ اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

13 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ آداب سوهاج

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بتجارة عين شمس .. السبت

انطلاق امتحانات تجارة عين شمس.. غدا

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ تجارة عين شمس.. اليوم

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة ليلا.. أزارو بين الأهلي والزمالك.. قانون شوبير.. مصير عبدالله السعيد.. منع أندية إيران

شاهد.. صور مؤلمة لحيوان كوالا يبكي على رفيقه الميت أمام عينيه

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

لميس سلامة: 100 مليون جنيه قيمة أعمال ترميم البارون.. فيديو

مواجهات نارية.. مباريات اليوم السبت 18-1-2020 والقنوات الناقلة

حيلة جديدة للتهريب.. شاهد فتاة مخبأة داخل تابلوه السيارة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020

باليورو وبعد الخصم .. سعر جاكيت زوجة تامر حسنى

في ليلة رأس السنة.. العثور على عظام عجوز أكلته الخنازير في مزرعته