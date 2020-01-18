تجارة عين شمس تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول





تواصل كلية التجارة بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩.





اتخذت الكلية كافة الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، تجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.





كما تم التنبيه علي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية.



