محافظ جنوب سيناء: خطة لتطوير منطقة المسرح الصيني بالطور

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن إعداد خطة متكاملة للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة القادمة تتضمن تطوير منطقة حمام موسى والمسرح الصيفى بمدينة الطور وإذاعة جنوب سيناء والتى تعانى الكثير من الأهمال.



وأشار " فودة " خلال لقائه بوفد لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة أن المسرح الصيفى بمدينة الطور يشهد تطويرا كاملا وذلك بعد إسناد المهمة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وتابع :المحافظة هتعيد بناء المسرح فى نفس مكانه ،وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ،بميزانية تقارب ٢٠ مليون جنيه تتحمل فيها المحافظة نصف التكلفة.



واستطرد "فودة":" مش همشي إلا لما أطورهم، علشان الحاجات دي بتمس الأمن القومي بشكل مباشر، مش هنسيب أي حد يدخل للمواطنين هنا من أي فراغ، وهنشتغل علي كل حاجة بالتنسيق مع الجهات المختصة".



وشدد على أن جميع مداخل ومخارج محافظة جنوب سيناء أمنة،وسيتم افتتاح المسرح الصيفى فى وقت قريب فى نفس مكانه .



وقال: أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المحافظة هى مشكلة الصحة، واتمنى أن تهتم وزيرة الصحة بالأمر ولاسيما فى ظل تكليف القيادة السياسية بعقد مؤتمر عالمى للسياحة العلاجية .واستطرد قائلا:حلمى أقامة منتجع سياحى علاج بمنطقة حمام موسى ،ولكن هذا الحلم يحتاج مشوارا طويلا ليصبح مكانا للاستشفاء والعلاج أسوة بالمناطق العلاجية السياحية فى العالم.



وشدد "فودة"أنه يعمل على طرح ملف السياحة العلاجية على مائدة القيادة السياسية والحكومة .ونأمل فى تحقيق طفرة فى هذا المجال.



وحول النجاح الذى حققه مهرجان الهجن للجمال والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ،قال محافظ جنوب سيناء :أن هناك 6 مؤتمرات ستقام في شرم الشيخ بالتنسيق مع الإمارات، ومهرجان شرم الشيخ الذي أقيم أمس هو الثالث، مؤكدًا أن هناك تنظيم متوازي بين مصر والإمارات لإنجاح مهرجان الهجن بشرم الشيخ.



وقال محافظ جنوب سيناء أنه يقترح إنشاء محافظة جديدة تحت مسمى وسط سيناء لتربط بين محافظتى شمال وجنوب سيناء نظرا لطول المسافة بين المحافظتين، لافتا إلى أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بهذا الأمر .جاء ذلك فى رده على النائبة نشوى الديب عضو اللجنة.



ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ ١٢ نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.