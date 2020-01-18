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مدير إنتاج بمصنع جبل الجلالة للرخام: نعمل 24 ساعة في اليوم

السبت 18/يناير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المهندس محمد صلاح، مدير إنتاج بمصنع الجلالة للرخام أن المصنع يعمل على مدار 24 ساعة وينتج 70 ألف متر شهريا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك 7 مصانع في منطقة الجلالة، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد 10 ألاف متر يوميا.

وأوضح المهندس محمد صلاح، مدير إنتاج بمصنع الجلالة للرخام، أنه يتم تقطيع الرخام وفق ما يطلبه العميل بسمك 2 أو 3 أو 4 سم، موضحا أن الماكينات العاملة في المصنع إيطالية.

وأشار مدير إنتاج بمصنع الجلالة للرخام إلى المصنع يضم 500 عامل ويعمل على مدار 24 ساعة، موضحا أن نسبة الشباب بين العاملين كبيرة.
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