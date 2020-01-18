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حوادث

ضبط بـ 560 جرام هيروين.. حبس عاطل يتاجر فى المواد المخدرة بالمرج

السبت 18/يناير/2020 - 05:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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محمد العيسوى
قررت نيابة المرج الجزئية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين وحيازته 560 جرام هيروين، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكانت قد تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارته وبحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 560 جرام ومبلغ مالي 325 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.
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