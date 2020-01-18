ارتكبوا 5 وقائع .. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس عصابةن 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها إليهم مقابل مبالغ مالية.



وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية.



وردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات مفادها أن شخصين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية.



بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها ، واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب .

