خطوات التسجيل في امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية خطوات تسجيل استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019 /2020م، إلكترونيًا، داعيًا طلاب الشهادة الثانوية للقيام بالخطوات التالية:



1 - يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.



2) يقوم الطالب بالدخول على الموقع الموجود بالأسفل؛ باسم المستخدم الذي حصل عليه من مسؤول التحول الرقمي؛ لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.





3) يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة، إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.



ويعد هذا المشروع إحدى نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق، حيث يقوم رائد التحول الرقمي بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.

