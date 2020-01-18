مخاطبة الرئيس وعمومية لبحث الأزمات.. قرارات نقابة الأطباء بعد حادث طبيبات المنيا

انتهى اجتماع مجلس نقابة الأطباء أمس والذى عقد لبحث سبل مواجهة كارثة حادث طبيبات المنيا بإصدار عدة قرارات وهي الدعوة لعقد جمعية عمومية فى 13 مارس القادم لبحث أزمات الأطباء فى مصر فى ضوء ما جرى لطبيبات المنيا كذلك سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التي يواجهها الأطباء حاليًا.





كما تقرر إقامة تأبين لشهيدات الطب الثلاثة ( د نورا كمال ود رانيا محرم ود سماح نبيل) الثلاثاء القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر دار الحكمة.





وقرر مجلس نقابة الأطباء التحرك السريع وتفعيل القرارات التي اتخذها فور الحادث وصدرت في بيانه الرسمى وهى إحالة كل المتسببين فى الحادث الى لجنة التحقيق بالنقابة ورفع قضية مدنية ضد وزارة الصحة مع التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر. وتقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.





كما طالب المجلس ضرورة إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات ، أما في حال حتمية الانتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.



