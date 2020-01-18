التعليم تلزم المديريات بإعادة مسئولي الموهوبين والتعلم الذكي إلى أماكنهم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات توصي بإعادة مسئولي الموهوبين والتعلم الذكي إلى أماكنهم بإدارات الموهوبين على مستوى المديرية، لاستكمال العمل المكلفين به بعد توقفه في هذه الإدارات الفترة السابقة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بناء على اهتمام رئيس الجمهورية بالموهوبين والمبتكرين من ذوي الإعاقة، وغير ذوي الإعاقة، حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير الرعاية والدعم المناسبين لهذه الفئة من الطلاب بأسلوب علمي متخصص ورفع كفاءة المعنيين بالعمل مع الموهوبين.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لذلك قامت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بعمل: هيكلة نظام العمل على مستوى جميع المديريات التعليمية ، كما تم عمل تنمية مستدامة في إدارة الموهوبين والتعلم الذكي (لمسئولي الموهوبين و مسئولي التعلم الذكي ) منذ استحداث الادارة العامة للموهوبين في 2015.





كما لفتت وزارة التربية والتعليم إلى قيامها بتنفيذ بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والاكاديمية المهنية للمعلمين لاستهداف العاملين في ادارة الموهوبين والتعلم الذكي على مستوى المديريات و تطبيق حقيبة تدريبية عليهم حول أساليب اكتشاف ورعاية الموهوبين، إلى جانب التدريب على التقنيات الحديثة التي يتم الاعتماد عليها في التعامل مع الطلاب الموهوبين والمبتكرين من خلال البرامج الإثرائية وذلك لرفع كفاءتهم على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إنشاء العديد من مراكز الموهوبين على مستوى الجمهورية، لعمل برامج إثرائية متخصصة في مختلف مجالات الموهبة وبناء الشخصية السوية.



