رفض إجراء مكالمة من هاتفه.. حبس عاطل حاول ذبح صاحب ورشة بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على صاحب ورشة دوكو ومحاولة ذبحه بسبب رفضه إعطائه هاتفه المحمول لإجراء مكالمة هاتفية.





وكان قد تداول خبر بعددٍ من المواقع على شبكة الإنترنت تتضمن الإدعاء بتعدى أحد الأشخاص على آخر أمام ورشة مملوكة للأخير بمنطقة المرج بالقاهرة محاولًا ذبحه بدعوى إقامة "الحد" عليه.





بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص (صاحب ورشة دوكو) مصاب بجرح سطحى بالجانب الأيسر من الرقبة – وآخر (عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، تبديد")، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بين الطرفين إثر تعاطي (العاطل) مواد مخدرة وطلبه من (صاحب الورشة) إجراء مكالمة من الهاتف المحمول الخاص به ، وحال رفضه تطورت لمشاجرة قام خلالها (العاطل) بإلقاء قطعة حديدية على (صاحب الورشة) أدت لحدوث إصابته.



