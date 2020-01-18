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محمد بيومي: رياضات ذوي الاحتياجات تخضع للاتحاد الأهلي.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 03:20 ص
فريق المعجزات
فريق المعجزات
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محمد حليم قنديل
قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، إن فريق المعجزات الخاصة بلعب الكرة بقدم واحدة يجب أن ينال الرعاية والاهتمام الكافي ومن جانب أخر يجب أن نحيي تلك الفريق لما لديهم من عزيمة وأصرار.

وأضاف محمد بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن فريق المعجزات يمارس الكرة بقدم واحدة وأنهم يحلمون بتمثيل مصر فى البطولات العالمية.

وتابع خبير اللوائح الرياضية، أن في جميع دول العالم رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة تخضع للاتحاد الاهلي للرياضات الخاصة.

وأوضح محمد بيومي، أن الاتحاد المصري لذوي القدرات الخاصة هو المسئول والجهة الرسمية عن تلك الألعاب والفرق.
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