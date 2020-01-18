علوم حلوان تنبه طلاب الفرقة الثالثة بسرعة سداد مصروفات التدريب الصيفي

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية واستعداد الطلاب للإجازة الصيفية والتأهل للفصل الدراسى الثانى .



اعلنت ادارة كلية العلوم جامعة حلوان عن بدء استقبال الكلية لطلاب الفرقة الثالثة للتدريب الصيفي .



وأوضحت أنه على الطلاب سداد مصروفات التدريب فى اقرب وقت وقدرها ٣٠٠ جنيه بمكتب شئون الطلاب .



الجدير بالذكر أن إدارة شئون الطلاب بكلية العلوم جامعة حلوان أعلنت لجميع طلاب الفرقة الرابعة بجميع الأقسام بالكلية سرعة التوجه لشئون الطلاب لملء استمارة طلب دخول الامتحان.



وأشارت إلى أنه يجب على جميع الطلاب ملئ الاستمارة، والتأكيد أن هناك بعض الاوراق المطلوبة لملء الاستمارة وهى :

1- صورة شخصية

2- دمغة الجامعة