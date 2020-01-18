اليوم.. محاكمة 3 متهمين سرقوا سيارة بالإكراه في حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى حلوان.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ و شريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.





وأسندت النيابة للمتهمين " محمد م، محمد ح، محمد م"، تهمة سرقة السيارة رقم " ه ل ر 216"، والمملوكة "لأيمن محمد"، وتحت قيادة المجنى عليه "محمود طلعت"، بأن استوقفوه ليلًا طالبين منه توصيلهم إلى منطقة حلوان، وما أن وصلوا لمنطقة نائية حتى أشهروا فى وجه أسلحة نارية وبيضاء "فرد خرطوش"، مهددين إياه مما أدى لبث الرعب فى نفسه، وشل مقاومته واستطاعوا بتلك الطريقة الاستيلاء على المسروقات.



