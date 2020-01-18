خدمات سامح عاشور للنقابات الفرعية خلال 6 أشهر.. تطوير نادي العجوزة وجليم وأسوان.. تركيب شاشات إلكترونية في المحاكم.. وتطوير استراحات 10 نقابات فرعية

سامح عاشور يقدم عشرات الخدمات للنقابات الفرعية خلال 6 أشهر

تجديد استراحة المحامين بمجمعات المحاكم بكافة المحافظات

الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير بنادى محامي أسوان

وشاشات إلكترونية للأعضاء بمحاكم معظم محافظات الصعيد









سعى سامح عاشور نقيب المحامين، خلال الفترة الماضية لتقديم عدد من الخدمات بالنقابات الفرعية للمحامين، كما حضر عشرات المؤتمرات لشباب المحامين في كافة المحافظات لعرض ما تم إنجازه من قبل مجلسه الحالي، فيما يعتبر معارضي عاشور أن النقيب الحالي يحاول الترويج لنفسة قبل إنطلاق إنتخابات النقابة، التي من المفترض أن تقام في منتصف العام الجاري.





وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الخدمات التي قدمها نقيب المحامين للنقابات الفرعية خلال الشهور الماضية.





أسوان

قامت نقابة محامي أسوان اليوم، بتركيب شاشات رول إلكترونية، باستراحات المحامين بمجمع محاكم أسوان، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال حمدي الحرزاوي عضو النقابة، إن ذلك يمكن المحامين من متابعة الجلسات خلال تواجدهم بالغرفة، منعًا للتكدس والازدحام، أمام القاعات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على الزملاء وتمكنيهم من أداء واجبهم المهني، على ان يتم تعميمها بجميع محاكم أسوان في أقرب وقت.





أسيوط

كما وافق النقيب العام سامح عاشور، على الطلب المقدم من محمد كركاب عضو مجلس النقابة العامة، بشأن تركيب شاشات إلكترونية لعرض رول الجلسات بمحاكم أسيوط، وربطها بغرف المحامين.





وقال محمد كركاب، إن ذلك يمكن المحامين من متابعة الجلسات خلال تواجدهم بالغرفة، منعًا للتكدس والازدحام، أمام القاعات وذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية بأسيوط .





وأشار كركاب، إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على الزملاء وتمكنيهم من أداء واجبهم المهني، موجها الشكر للنقيب العام لسرعة تلبيته طلبات المحامين وخاصة محامي أسيوط.





سوهاج

وافق سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب فى بداية الشهر الجارى، على الطلب المقدم من ماهر رشوان نقيب محامي سوهاج بشأن تجديد شامل لكافة استراحات النقابة الفرعية بسوهاج.





وأوضح ماهر رشوان، أنه سيتم تجديد استراحات جزئيات مراكز البلينا، وجرجا، والمنشاة ، وسوهاج، وطما، وطهطا، ودار السلام، كما سيتم تجديد استراحات المحاميات بمراكز المنشاة، وطما، وطهطا، وأخميم بناء علي طلب المحاميات، فضلا عن إنشاء استراحة جديدة للمحاميات بمركز دار السلام.





وأكد نقيب الفرعية، أن النقيب العام صرف الموارد المالية لهذه الأعمال، على أن يبدأ التنفيذ فيها تباعا، لافتا إلى أنه تم تجديد استراحتي مركز أخميم وبندر سوهاج على أكمل وجه وبالشكل اللائق بالسادة المحامين، وجاري تشكيل لجنة لحصر احتياجات الاستراحات بمركزي جهينة، وساقلته.





المنيا

كما افتتحت نقابة المحامين بالمنيا، استراحة المحامين بالدور الثانى بمجمع محاكم المنيا بعد تجديدها، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال محمد نجيب، عضو مجلس النقابة أنه تم عمل تجديد شامل لغرفة المحامين بالدور الرابع بمجمع المحاكم، من دهانات، وديكورات وتزويدها بمقاعد جديدة، وتركيب كولدير مياه وستارة هواء، ودولاب حقائب، لافتا إلى أن ذلك يأتي الحرص لتوفير المناخ الملائم لتأدية العمل.





ووجه نجيب، الشكر للنقيب العام سامح عاشور، لسرعة تلبيته مطالب المحامين بصفة عامة ومحامي المنيا بصفة خاصة.





الجيزة

انتهت نقابة محامي شمال الجيزة، خلال الفترة الماضية، من تطوير وتأسيس غرفة محامي مجمع محاكم الأسرة بالكيت كات، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.





وانتشرت مجموعة من الصور توضح بعضًا من التجديدات التي تمت بالغرفة، حيث وعد مجلس الفرعية بتجديدات أخرى فى جميع الاستراحات تباعًا.





يأتي ذلك فيما بدأت النقابة الفرعية، نوفمبر الماضي، في أعمال تطوير وتجديد النادي النهري للمحامين في العجوزة، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، و رعاية النقيب العام سامح عاشور.





وصرح سيد مكي، أمين صندوق نقابة محامي شمال الجيزة، بأنه قد تم إزالة القاعة العلوية والتندة، وذلك للانتهاء من التراخيص الخاصة بالنادي، تمهيدا للبدء فى أعمال المبانى للنادى الجديد فى الفترة القادمة حتى يكون لائقا بالسادة المحامين.





البحيرة

أعلن مجلس نقابة محامي شمال البحيرة، عن الإنتهاء من تجديد غرف محامي رشيد، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال الهيثم تيسير، أمين عام نقابة شمال البحيرة، إن عمليات تجديد الغرف شملت تركيب سيراميك بورسلين، وتركيب حوائط خشبية، إلى جانب تركيب نظام إضاءة حديث، وصيانة لدورة المياه.





وأشار إلى أن عمليات التجديد تمت تحت إشراف مجلس النقابة، منوها على أنه تم إنجاز عمليات التجديد في وقت قياسي والشكل الذي يليق بالمحامين.





النادي النهري للمحامين في العجوزة

أعلنت نقابة محامي شمال الجيزة، فى نهاية العام الماضى عن البدء في أعمال تطوير وتجديد النادي النهري للمحامين في العجوزة، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، و رعاية النقيب العام سامح عاشور.





وصرح سيد مكي، أمين صندوق نقابة محامي شمال الجيزة، بأنه قد تم إزالة القاعة العلوية والتندة، وذلك للانتهاء من التراخيص الخاصة بالنادي، تمهيدا للبدء فى أعمال المبانى للنادى الجديد فى الفترة القادمة حتى يكون لائقا بالسادة المحامين.





وكانت النقابة العامة للمحامين قد قامت في يوليو الماضي بسداد كامل المديونية الخاصة بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، كما كلف النقيب العام مجلس فرعية شمال الجيزة بإعداد تصور لتطوير النادي بالشكل الأمثل الذي يليق بالمحامين، من خلال مكتب استشاري هندسي.





المنوفية

افتتح مجلس نقابة محامي المنوفية، أكتوبر الماضى، غرفة المحامين بمحكمة الشهداء، عقب انتهاء أعمال التجديدات التي جرت بها خلال الفترة الماضية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال خالد راشد، إنه عقب الافتتاح تم عقد لقاء مفتوح مع محامى جزئية الشهداء، وذلك للاستماع لما يواجهوه من صعوبات في أثناء عملهم وبحث سبل حلها، مضيفا أن اللقاء تناول مناقشة تعديلات قانون المحاماة الجديد، وخاصة ما يتعلق بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما، وعرض نتائج تنقية الجداول.





نادى محامي أسوان

وفى نهاية العام الماضى أعلنت نقابة المحامين أن أعمال التجديد والتطوير بنادى محامي أسوان، شارفت على الانتهاء منها، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال محمد عرابي، عضو المجلس، إنه تم الانتهاء من أعمال التجديدات بنسبة 95% ، وتجرى طبقا للمقايسات والرسومات التي تم إعدادها مسبقا.





تطوير نادى المعادى

قال عاشور فى تصريحات سابقة أنه تم شراء ما يسمى برطوم بمساحة 1000 متر بتكلفة 850 ألف جنيه لزيادة مساحة نادي المحامين النهري بالمعادي، ومركب بتكلفة تزيد عن مليون ونصف، تستغل استثماريا وتأجر لإحدى الشركات المتخصصة لمدة تسع سنوات مقابل مليون ونصف سنويا، ثم يتحدث البعض عن إهدار للمال العام ويقلبون الحقائق".





نادي المحامين بجليم في الإسكندرية