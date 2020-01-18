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مرأة

أحلى 9 سنين فى عمرى.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

السبت 18/يناير/2020 - 01:48 ص
أيمان العاصى
أيمان العاصى
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة أيمان العاصي 10 صور تجمعها مع ابنتها فى حفل عيد ميلادها، وذلك على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأطلت الفنانة أيمان العاصي مع طفلتها وهما يلتقطا السيلفي، والسعادة تغمرها و ظهرت بعدد من الإطلالات المختلفة منها الكت والهوت شورت والكاش مايوه وفستان من اللون الأخضر الحرير.


وحرصت أيمان العاصى على الظهور فى أغلب الصور، مع تنسيق إطلالتها مع إطلالة طفلتها ريتاج.

وعلقت إيمان العاصى على الصور قائلة " النهاردة بعد الساعة 12 بالليل بنتى هتكمل سنين أحلى 9 سنين فى عمرى مش فاكرة حياتي قبلها كانت عاملة ازاى هى الحاجة الوحيدة الحقيقية فى حياتى اختى وبنتى بحبك يا احلى حاجة فى حياتي.

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