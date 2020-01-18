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داليا مصطفى: مسلسل حواديت الشانزليزيه نقل المشاهدين لعالم الخمسينيات

السبت 18/يناير/2020 - 04:09 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة داليا مصطفى، إن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي عرض مؤخرا على إحدى القنوات الفضائية حقق نجاحا كبيرا.

وأضافت داليا مصطفى خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المسلسل له أهداف كثيرة جدا منها نقل المشاهدين لعالم الخمسينيات الذي كان شديد الرقي.

وتابعت داليا مصطفى، أن المسلسل لم يكن يقصد أن يحرض النساء على القتل أو الرد بالانتقام على الإيذاء، مضيفة أنها مناصرة للرجال جدا حتى يثبت العكس.

وأوضحت داليا مصطفى، أنها كانت تحب القراءة فى الكتب القديمة التى تعود لعام الخمسينيات وأنها فرحت جدا بمسلسل حواديت الشانزليزيه عندما عرض عليها.
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