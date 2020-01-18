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عقيلة صالح: دعم الشعوب العربية وحده للأزمة الليبية لا يكفى.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 02:15 ص
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي
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عمرو ممدوح
قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه ثابت للجميع وللعالم ارسال مرتزقة الى ليبيا، مشيرا إلى أنه تم إسقاط 30 طائرة مسيرة إلى ليبيا من تركيا.

وأضاف صالح، في حواره على فضائية «اكسترا نيوز» أنه تم القبض على عدد كبير من المرتزقين، وقتل آخرين، مشيرا إلى أنه بكل أسف بعض قيادات الدول العربية تتعامل مع المجلس الرئاسي الذي تحالف مع الاستعمار ضد مصالح ليبيا.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن الشعوب العربية تقف بقوة مع القضية الليبية، مشيرا إلى أن هناك دعم كبير إلى ليبيا من مصر والإمارات والسعودية.

وأشار المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أنه يريد موقف شجاع ايضا في البرلمان العربي، ضد حكومة فقدت الثقة والاعتبار.

وأكد أن موقف الشعوب العربية وحده لا يكفي، ونحتاج إلى دعم كل الدول العربية، والتوقف عن الاعتراف بالحكومة فاقدة الشرعية.
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