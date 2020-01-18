الدوري الإسباني.. خيتافي يهزم ليجانيس بثلاثية

فاز فريق خيتافي على مضيفه نادي ليجانيس، بثلاثة أهداف دون مقابل، في افتتاحية منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.



افتتح المدافع الأوريجواياني ليوناردو كابريرا التسجيل لخيتافي في الدقيقة 12، ليضيف بعدها زميله الكاميروني ألان نيوم الهدف الثاني في الدقيقة 21 ، قبل أن يختتم خايمي ماتا أهداف خيتافي بالهدف الثالث في الدقيقة 33 ، ليحقق الفريق انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي خيتافي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد نادي ليجانيس عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر.



ويدرب نادي ليجانيس، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.