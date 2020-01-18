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توك شو

داليا مصطفى: أحب الافلام الأبيض والأسود واستمتع بإسماعيل ياسين

السبت 18/يناير/2020 - 02:13 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها فى أوقات غير العمل تحب مشاهدة الأفلام القديمة الأبيض والأسود.

وأضافت داليا مصطفى خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها تحب أفلام الفنان إسماعيل يس وتحب أن تضحك عليها جدا.

وتابعت داليا مصطفى، أنها لا تحب بعض الاكلات منها الكوارع وما يشبه ذلك، مضيفة أنها تحب الأكل التايلندي جدا.

وأوضحت داليا مصطفى، أنها ماهرة جدا فى الطبخ وتحب ذلك، مشيرا إلى أنها قامت بطلاء جزء من منزلها بنفسها.
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