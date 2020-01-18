الدوري لسه في الملعب.. محمود علاء : لدينا أمل كبير في دوري الأبطال

أكد محمود علاء، مدافع نادي الزمالك ، بأنهم كلاعبين لديهم أمل كبير في الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.



وقال محمود علاء في تصريحات تليفزيونية: "نسير بشكل جيد وخطوات ثابتة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لدينا أمل كبير في تحقيق البطولة للجمهور الزملكاوي، لدينا مباراة مع مازيمبي ونأمل في الفوز بها للتأهل للمراحل النهائية في البطولة وتخطي دور المجموعات."



وأضاف علاء :"لسه بدري جدًا على الدوري ، لدينا العديد من المباريات، هدفنا الفوز في المباريات القادمة، ونتمنى أن يكون لنا نصيب في الحصول على بطولات في عام 2020.



ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط خلف مازيمبي المتصدر، بينما يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة.