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رياضة

شوبير: أحب النجاح ولم أهبط بالباراشوت على الجبلاية.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 04:38 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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حسن العمدة
قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه دائما ما يبحث عن النجاح، خلال جميع المناصب التي يتولاها، مؤكدا إنه لم يهبط بالباراشوت على اتحاد الكرة المصري، بل تدرج في مناصب إدارية عديدة عبر منظومة الجبلاية.

وعدد أحمد شوبير، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، جميع المناصب التى تولاها منذ عام 1999، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس اتحاد الكرة، بجانب عدد من الشخصيات التى وصلت لمناصب داخل اتحاد الكرة، دون أي خبرات سابقة.

وأكد أحمد شوبير، أسطورة حراسة المرمى بالنادي الأهلي، إن ما تعرض له لاعبا وإعلاميا، يكسر أى شخص ويمنعه من إستكمال عمله.
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