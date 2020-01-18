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حوادث

مدير أمن الفيوم فى جولة للمرور على التمركزات الأمنية

السبت 18/يناير/2020 - 03:18 ص
مدير أمن الفيوم فى
مدير أمن الفيوم فى جولة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية شملت المرور على التمركزات الامنية دائرة المحافظة واكد علي جميع القوات بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي.

واكد مدير أمن الفيوم على ضرورة وجود حرم أمني بجوار المنشآت المهمة والحيوية، كما شدد علي جميع القيادات والمستويات الاشرافية بضرورة المرور على القوات لتوعيتهم وتنشيطهم بصفة دورية .

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد توفيق وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية.

وذلك للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية .
مدير أمن الفيوم فى جولة للمرور على التمركزات الأمنية
مدير أمن الفيوم فى جولة للمرور على التمركزات الأمنية
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