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رياضة

عماد النحاس: هدفنا المربع الذهبي في الدوري هذا الموسم

السبت 18/يناير/2020 - 07:31 ص
عماد النحاس مدرب
عماد النحاس مدرب المقاولون العرب
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إسماعيل محمود
أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب أن طموحهم في الدوري هذا الموسم ، هو المربع الذهبي.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية :"حلم وطموح لنا أن ننهي الدوري في المربع الذهبي هذا الموسم، نحاول بكل قوة ، يجب أن نسعى ونجتهد ، وسنحاول لتحقيق أفضل نتيجة في الدوري ، مازالت هناك العديد من المباريات ."

وأضاف: "كل المباريات صعبة، المنافسة ستكون صعبة للغاية في الدوري ، على المقاعد المؤهلة للبطولات الإفريقية ، وأيضًا التنافس على البقاء في الدوري."

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بعد مرور 13 جولة من عمر الدوري.
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