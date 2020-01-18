عماد النحاس: هدفنا المربع الذهبي في الدوري هذا الموسم

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب أن طموحهم في الدوري هذا الموسم ، هو المربع الذهبي.



وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية :"حلم وطموح لنا أن ننهي الدوري في المربع الذهبي هذا الموسم، نحاول بكل قوة ، يجب أن نسعى ونجتهد ، وسنحاول لتحقيق أفضل نتيجة في الدوري ، مازالت هناك العديد من المباريات ."



وأضاف: "كل المباريات صعبة، المنافسة ستكون صعبة للغاية في الدوري ، على المقاعد المؤهلة للبطولات الإفريقية ، وأيضًا التنافس على البقاء في الدوري."



ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بعد مرور 13 جولة من عمر الدوري.