داليا مصطفى: أحب الدراما وأخوض عمل أكشن ولم أشعر بإثارة المسرح.. شاهد

قامت الفنانة داليا مصطفى ، بالغناء فى استوديو برنامج "مساء دي إم سي" مع الاعلامي رامي رضوان.





وأضافت داليا مصطفى خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المسرح يحتاج الى تفرغ كامل وهي لا تحب الروتين فى أي شي وقامت باتجربة المسرح ولكنها لم تشعر بالإثارة فيه.





وتابعت داليا مصطفى ، أنها تريد أن تقدم أفلام أكشن، مضيفة أنها تحب الفنانة وردة وتحفظ أغلب أغانيها.





وأوضحت داليا مصطفى، أنها تقوم بتصوير عمل فني جديد، مشيرة إلى أن هناك عملا فنيا جديدا أكشن ستقوم بتصويره فى القريب.



