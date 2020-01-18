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توك شو

داليا مصطفى: أحب الدراما وأخوض عمل أكشن ولم أشعر بإثارة المسرح.. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 03:05 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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محمد حليم قنديل
قامت الفنانة داليا مصطفى، بالغناء فى استوديو برنامج "مساء دي إم سي" مع الاعلامي رامي رضوان.

وأضافت داليا مصطفى خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المسرح يحتاج الى تفرغ كامل وهي لا تحب الروتين فى أي شي وقامت باتجربة المسرح ولكنها لم تشعر بالإثارة فيه.

وتابعت داليا مصطفى، أنها تريد أن تقدم أفلام أكشن، مضيفة أنها تحب الفنانة وردة وتحفظ أغلب أغانيها.

وأوضحت داليا مصطفى، أنها تقوم بتصوير عمل فني جديد، مشيرة إلى أن هناك عملا فنيا جديدا أكشن ستقوم بتصويره فى القريب.

وأشارت إلى أنها، تحب الدراما التليفزيونية جدا، مضيفة أنها تتمني أن يكون عام 2020 خير على جميع المصريين ويكون فيه جميع الأعمال الفنية جيدة.
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