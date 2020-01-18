أسعار تذاكر زيارة قصر البارون قبل افتتاحه

تسارع وزارة السياحة والآثار الخطي الفترة المقبلة لافتتاح قصر البارون، وذلك بعد انتهاء أعمال وتطويره.





وقال مصدر في الآثار أن أسعار التذاكر ستكون في متناول الجميع، وهي 20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري.





وأوضح المصدر أنه كان الاقتراح في البداية أن تكون تذكرة المصري 50 جنيها والطالب 20 جنيها، لكن تم الاستقرار على 20 جنيها و10 جنيهات.





أما الأجانب، فهناك مقترح بأن تكون تذكرة الأجنبي 100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيها.



