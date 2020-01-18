AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيارة المطافئ غرزت.. احتراق منزل بالغربية بسبب ماس كهربائى.. صور

السبت 18/يناير/2020 - 04:08 ص
احتراق منزل بالغربية
احتراق منزل بالغربية بسبب ماس كهربائى
Advertisements
احمد علي
شهد مركز قطور بمحافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بمنزل سكنى إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ مما تسبب في التهام النيران محتوياتها بالكامل بسبب تعطل سيارة مطافئ وغرزها في مياه البرك والمستنقعات دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بتعرض سيارة المطافي أثناء توجهها لاخماد حريق شب بأحد المنازل بعزبة العابد التابعة لمركز قطور واستغرق محاولات انتشالها من الغرز في الطين عدة ساعات حيث تم الاستعانة ب٣ لوادر لإخراجها من الغرز في مدخل العزبة الوحيد.

وأدي ذلك إلي التهام النيران بمحتويات المنزل بالكامل بعد فشل محاولات الأهالي لإخمادها.

من جانبهم وجه أهالي العزبة استغاثه عاجلة الي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإعادة رصف وتمهيد طريق العزبة لأنه مع كل موجة أمطار تتوقف الحياة في القرية بسبب غرز السيارات في الطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.
سيارة المطافئ غرزت.. احتراق منزل بالغربية بسبب ماس كهربائى.. صور
سيارة المطافئ غرزت.. احتراق منزل بالغربية بسبب ماس كهربائى.. صور
سيارة المطافئ غرزت.. احتراق منزل بالغربية بسبب ماس كهربائى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العناية الإلهية تنقذ محطة وقود من الاشتعال بسبب نيران توك توك بالغربية

السيطرة على حريق هائل شب في منزل بمركز زفتي.. صور

إخماد حريق بسنترال دمرو في المحلة الكبرى إثر ماس كهربائي

السيطرة على حريق بشقة فى الغربية.. صور

حريق يلتهم مصنع كاوتش في السنطة بالغربية

معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور

ترشيحاتنا

جروس يشكو الزمالك لدى الـ فيفا.. تعرف على السبب

شاهد.. تناقض سيد عبدالحفيظ في أزمة صالح جمعة

كلبة من فصيلة الراعي الألماني تلد جروًا أخضر اللون.. صور

أحمد شوبير يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد الرئيس.. فيديو

ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط

ديك يقتل متفرجا في مصارعة .. تفاصيل صادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روحهم على كف عفريت.. نساء يرقصن بالبكاء أمام زعيم كوريا.. شاهد

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها