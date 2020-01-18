سيارة المطافئ غرزت.. احتراق منزل بالغربية بسبب ماس كهربائى.. صور

شهد مركز قطور بمحافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بمنزل سكنى إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ مما تسبب في التهام النيران محتوياتها بالكامل بسبب تعطل سيارة مطافئ وغرزها في مياه البرك والمستنقعات دون وقوع خسائر في الأرواح.





وتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بتعرض سيارة المطافي أثناء توجهها لاخماد حريق شب بأحد المنازل بعزبة العابد التابعة لمركز قطور واستغرق محاولات انتشالها من الغرز في الطين عدة ساعات حيث تم الاستعانة ب٣ لوادر لإخراجها من الغرز في مدخل العزبة الوحيد.





وأدي ذلك إلي التهام النيران بمحتويات المنزل بالكامل بعد فشل محاولات الأهالي لإخمادها.





من جانبهم وجه أهالي العزبة استغاثه عاجلة الي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإعادة رصف وتمهيد طريق العزبة لأنه مع كل موجة أمطار تتوقف الحياة في القرية بسبب غرز السيارات في الطريق.



