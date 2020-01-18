أخبار التوك شو..سامح شكري: نحرص على حماية مصالحنا المائية وتوفير ما يحتاجه المصريون..ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة

نشر موقع "صدى البلد"، أمس، الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
كان عندى 8 سنوات.. ياسمين علي تروى موقفا كوميديا على خشبة المسرح
قال المطربة الشابة ياسمين علي، إن المرة الأولى التي صعدت فيها على المسرح كانت وهى تبلغ من العمر 8 أعوام.
ياسمين علي تحكي موقفا طريفا أمام سوزان مبارك في قصر ثقافة الأنفوشي.. فيديو
قالت الفنانة ياسمين علي، إن والدتها كانت تعشق الغناء لذلك قررت أن تجعلها تذهب إلى قصر الحرية في الإسكندرية ثم شاركت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي.
الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للأطفال.. فيديو
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية بالبلاد، وقالت إن البلاد تشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.
سامح شكري: نحرص على حماية مصالحنا المائية وتوفير ما يحتاجه المصريون
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك اهتماما من قبل مصر والسودان؛ لتحقيق المصالح الإثيوبية، ونتوقع من الطرف الإثيوبي أن يكون أكثر تفاهما واهتماما بالمصالح المصرية والسودانية، وعلى استعداد للوفاء بها.
ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة.. فيديو
قال المهندس أحمد الدمرداش، رئيس قسم المحاجر في جبل الجلالة، إن المشروع يحتوي على كنوز من الرخام ليس لها مثيل في العالم، وتم اكتشاف نوع جديد غير موجود في العالم، سيتم الإعلان عنه.
وزير البترول يوضح سبب ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. فيديو
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز، منذ شهر أكتوبر 2018.
كان عندى 8 سنوات.. ياسمين علي تروى موقفا كوميديا على خشبة المسرح
قال المطربة الشابة ياسمين علي، إن المرة الأولى التي صعدت فيها على المسرح كانت وهى تبلغ من العمر 8 أعوام.
ياسمين علي تحكي موقفا طريفا أمام سوزان مبارك في قصر ثقافة الأنفوشي.. فيديو
قالت الفنانة ياسمين علي، إن والدتها كانت تعشق الغناء لذلك قررت أن تجعلها تذهب إلى قصر الحرية في الإسكندرية ثم شاركت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي.
الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للأطفال.. فيديو
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية بالبلاد، وقالت إن البلاد تشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.
سامح شكري: نحرص على حماية مصالحنا المائية وتوفير ما يحتاجه المصريون
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك اهتماما من قبل مصر والسودان؛ لتحقيق المصالح الإثيوبية، ونتوقع من الطرف الإثيوبي أن يكون أكثر تفاهما واهتماما بالمصالح المصرية والسودانية، وعلى استعداد للوفاء بها.
ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة.. فيديو
قال المهندس أحمد الدمرداش، رئيس قسم المحاجر في جبل الجلالة، إن المشروع يحتوي على كنوز من الرخام ليس لها مثيل في العالم، وتم اكتشاف نوع جديد غير موجود في العالم، سيتم الإعلان عنه.
وزير البترول يوضح سبب ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. فيديو
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز، منذ شهر أكتوبر 2018.