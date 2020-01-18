أخبار التوك شو..سامح شكري: نحرص على حماية مصالحنا المائية وتوفير ما يحتاجه المصريون..ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة

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