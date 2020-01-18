5 أسرار للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية والصحة، الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر:



1- خداع الجسم وتثبيت الشعور بالجوع وذلك بتناول أى أكلات خفيفة مثل كمية قليلة جدا من المكسرات التى لا تتعدى سعراتها ١٠٠ كالورى، وذلك قبل نصف ساعة من تناول وجبات الطعام، حيث إن هرمون الجريلين- الهرمون المسئول عن الشعور بالجوع- ترتفع نسبته فى الدم عند البدء فى تناول الطعام وحتى مرور نصف ساعة، لينخفض مستواه وينشأ الإحساس بالشبع.



2-عدم تناول المشروبات الغازية مع الوجبات، لأنها تقوم بخلخلة عمل هرمون "ليبتين" وإعاقته عن تنفيذ الدور الهام الذى يقوم به والخاص بإرسال إشارات تنبيهية إلى المخ كى يتوقف الإنسان عن تناول الطعام، أى أن تلك المشروبات تؤخر الإحساس بالشبع وترفع من كمية السعرات الحرارية التى يحصل عليها الإنسان.



3- الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على الألياف مثل البقوليات والحبوب الكاملة والعائلة التوتية والمكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء، وبعض الفواكه مثل والكمثرى والبرتقال والتفاح والخوخ ، نظرا لأن الأمعاء تأخذ وقتا طويلا لتمتص هذه المواد الغذائية، بما يوفر للإنسان الوقود الذى يحتاجه طوال اليوم بشكل منتظم ويعطيه الإحساس بالشبع.



4- عدم مزاولة أى أعمال أو اهتمامات أخرى أثناء الأكل مثل مشاهدة البرامج التليفزيونية أو استعمال الموبايل أو الدخول على الإنترنت نظرا لأنه سيؤدى إلى تناول كميات أكبر من الطعام دون أن يشعر الإنسان، بما يؤدي لاكتساب المزيد من السعرات الحرارية.



5. الخضوع لبرنامج رياضي لبناء العضلات وتقويتها والمشى يوميا.