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فن

طرح فيلم لما بنتولد فى دور العرض الأردنية

السبت 18/يناير/2020 - 06:02 ص
لما بنتولد
لما بنتولد
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نبيل العدوى
قبل أيام من عرضه ضمن مهرجان جمعية الفيلم، استقبلت دور العرض الأردنية فيلم "لما بنتولد".

الفيلم سبق عرضه للمرة الأولى عالميا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وشارك رسميا خارج المسابقة الرسمية.

لما بنتولد تم عرضه خلال الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور صناعه وعدد من أبطاله، ضمن قسم بانوراما السينما المصرية، ولحقه ندوة أدارها الزميل الناقد محمد نبيـل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

"لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من إنتاج معتز عبد الوهاب، تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.
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