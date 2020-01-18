الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها

تصدر هاشتاج (#عيال_القبايل) قائمة التريندات في السعودية على موقع التغريدات تويتر، بعد مقطع فيديو ساخر لأم سعودية توبخ ابنها بسبب "البنطلون المقطع".



كانت الأم تندب حظها عندما رأت ابنها يرتدي بنطالًا مشقوقًا من عند الركبة، كنوع من أنواع الموضة الجديدة التي انتشرت مؤخرًا في البلاد العربية.



اعترضت الأم على هذا المنظر قائلة:"عيال القبايل يلبسون مشقق.. يا ويلي"، مستنكرة ظهور هذه "التقاليع" التي تنافي العادات والتقاليد المتعارف عليها.



وفي جملة أثارت الضجة كانت الأم تسخر من حال الشباب في هذه الأيام وهي تمسك بالبنطلون مرددة:" يا ربي لا تغضب علينا.. وش هذا الجيل اللي راح يحرر فلسطين!".



سألت الأم السعودية ابنها عن سعر البنطال فأجابها بأن تكلفته 160 ريال، فتفاجأت الأم وصرخت معترضة على الرقم الذي يدفع مقابل بنطلون "مشقق".