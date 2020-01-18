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فن

تقييمات نقدية متواضعة لفيلم Dolittle

السبت 18/يناير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
حصل فيلم "Dolittle" على تقييمات متواضعة، من نقاد موقع Rotten Tomatoes بناءً على آراء حوالى 100 ناقد حيث تحصل على نسبة 17% فقط.

أحداث الفيلم مبنية على قصص من تأليف الطبيب الإنجليزي هيو لوفتينج ألفها لأطفاله في فترة الحرب العالمية الأولى، وسبق وصدر فيلمين عن قصص دكتور دوليتل، وكان أول فيلم في عام 1967 من إخراج ريتشارد فليتشر، وفي عام 1998 صدرت سلسلة تحمل نفس الاسم ومن بطولة إيدي ميرفي.

الفيلم الذى انطلق قبل أيام فى دور العرض المصرية من إخراج وتأليف ستيفن جاجن الحائز على جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم Syriana، كما يشاركه التأليف توماس شبرد.

الفيلم من بطولة الممثل المعروف روبرت داوني جونيور بطل سلسلة أفلام Sherlock Holmes وشخصية Iron Man في عالم مارفل، والنجم العالمي أنطونيو بانديراس، ويقوم بالأداء الصوتي للحيوانات مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ماريون كوتيار، جون سينا، سيلينا جوميز، رالف فاينس، رامي مالك وإيما طومسون.
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