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منوعات

روحهم على كف عفريت.. نساء يرقصن بالبكاء أمام زعيم كوريا.. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 04:22 ص
رقص أمام زعيم كوريا
رقص أمام زعيم كوريا الشمالية
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عزة عاطف
أن تضع روحك على "كف عفريت" أثناء الرقص أمام الحاكم فهذا هو ما ستشاهده في هذه اللقطات الغريبة لـ فرقة من الجنديات في كوريا الشمالية يغنين ويرقصن من أجل زعيمهم «كيم جونج أون».

مسلحين بأكورديون وغيتار ومجموعة من الطبول، أقامت النساء في الزي العسكري عرض غنائي راقص لزعيمهم وهو يجلس وراء مكتب، في حركات كادت تصل إلى الجنون.

بدا كيم في البداية غير متأثر بالأداء، بينما الجنديات يعانين لإبراز أفضل ما عندهم، ووفقًا للدايلي ميل قالت وسائل إعلام كورية "من حسن حظهن أنه صفق في النهاية".

كانت النساء يرقصن ويغنين بانفعال حد البكاء بالدموع، وزعيم كوريا الجنوبية جالس في غموض يشاهد دون أدنى تعبير على وجهه، لكنه وقف في النهاية وصفق لهن".

ليس من الواضح أين ومتى تم التقاط المقطع، ولكن تمت مشاركته عبر الإنترنت مؤخرًامن قبل NK News ومقرها الولايات المتحدة.
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