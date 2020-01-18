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حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقا محدودا داخل غرفة بمحكمة شمال الجيزة

السبت 18/يناير/2020 - 02:47 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمحكمة شمال الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل إحدى غرف محكمة شمال الجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بتصاعد ادخنة من احد غرف محكمة شمال الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

وانتقلت إلى موقع الحريق سيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق.

وأكدت التحريات الاولية التي اجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة ان الحريق لم يسفر عنه ثمة إصابات او خسائر بشرية.

تحرر المحضر اللازم وأخطر المعمل الجنائي وتباشر النيابة العامة التحقيق.
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