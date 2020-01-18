خوفا من غسل الأدمغة.. فيسبوك يحظر شركة إسرائيلية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة "فيسبوك" حظرت شركة إسرائيلية ناشئة تدعى The Spinner، من منصتها الاجتماعية وسط مخاوف من محاولات الشركة "غسل أدمغة" المستخدمين عبر منشورات وهمية مزيفة.



وقالت الصحيفة إن الشركة الإسرائيلية قادرة على إحداث "تأثير اللاوعي" على تفكير المستخدم، من خلال عرض منشورات مضللة متخفية في محتوى تحريري غير متحيز.



ويعد Spinner موقعا يتيح للعملاء فرصة شراء مجموعة من المقالات، على أمل "غسل دماغ شخص آخر".



