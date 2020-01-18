ظاهرة الانتحار ومكافحة المخدرات.. ندوتان لـ مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ، ندوتين للشباب بالبرلس وسيدى سالم تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.



أقيمت الندوة الأولى بمركز البرلس بعنوان "شبابنا ثروتنا لا للمخدرات" بإشراف المهندس أحمد كمال عطية، أمين الحزب بالمركز وبحضور الدكتور حسام سلامة امين العمل الجماهيري والشيخ ربيع شوشة بمديرية الأوقاف والدكتور ابراهيم موسي استشاري الطب النفسي وعدد من المتخصصين.



تناولت الندوة، شرح مخاطر المخدرات على الصحة العامة والنفسية والاقتصاد الوطني، وسبل مكافحتها وأهمية توعية شبابنا بالحفاظ على الصحة والابتعاد عن كل ما يضرهم.



وأقيمت الندوة الثانية بمدينة سيدى سالم تحت إشراف العمدة محمد زكريا شتا أمين الحزب بالمركز وجاءت بعنوان "أنت الأمل" لمناقشة ظاهرة الانتحار في المنطقة العربية وحث الشباب على التمسك بالأمل وعدم اليأس.



وحاضر فيها الدكتور ثروت حسين سالم أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والدكتور هشام فهمى استاذ الصحة النفسية والشيخ طاهر القصاص.



وأكد المحاضرون أن الانتحار ظاهرة عالمية موجودة بالفعل ضحاياها ما يقرب من مليون شخص سنويًا، إلا أنها غريبة علي المجتمعات العربية لأن القيم الإنسانية والتعاليم الدينية تدعو إلي حفظ النفس البشرية وعدم الإضرار بها.



ولفت المحاضرون إلى أهمية نبذ الافكار الغريبة علي مجتمعاتنا والتي تؤدي إلى اليأس والفشل والتفكير في مثل هذه الأفعال البغيضة.



ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لعقد الندوات التوعوية للحفاظ على صحة الشباب وبث الأمل في نفوسهم الإقبال على للعمل والإنتاج.

