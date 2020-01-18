مباحثات بين النمسا والمجلس الأوروبي حول تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ

بحث المستشار الفيدرالي النمساوي سباستيان كورتس، مع تشارلز ميشيل رئيس المجلس الاوروبي قضايا تعزيز النمو الاقتصادي الاوروبي والتنسيق فى جهود مكافحة تغير المناخ.



وقال كورتس -في تصريحات صحفية الليلة- إنه من الضروري تعزيز التعاون الاوروبي لتطوير زيادة الاعتماد على الطاقة النووية فى الاغراض التنموية السلمية وتبادل الخبرات حول الامان النووي بين دول الاتحاد الاوروبي .



وأشار كورتس الى ان المباحثات تناولت أيضا الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي " بريكست " وتأثيره على وحدة الاتحاد ومستقبل عمله .



بدوره، وجه رئيس المجلس الاوروبي التهنئة الى الحكومة الجديدة فى النمسا برئاسة كورتس معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون مع النمسا فى المرحلة المقبلة .



وقال أن تقوية الاقتصاد الاوروبي هو هدف هام ورئيسي لكل الدول الاعضاء فى الاتحاد خاصة فى تلك المرحلة التى يواجه فيها الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والركود .