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أخبار العالم

مباحثات بين النمسا والمجلس الأوروبي حول تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ

السبت 18/يناير/2020 - 04:12 ص
المستشار الفيدرالي
المستشار الفيدرالي النمساوي سباستيان كورتس
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أ ش أ
بحث المستشار الفيدرالي النمساوي سباستيان كورتس، مع تشارلز ميشيل رئيس المجلس الاوروبي قضايا تعزيز النمو الاقتصادي الاوروبي والتنسيق فى جهود مكافحة تغير المناخ.

وقال كورتس -في تصريحات صحفية الليلة- إنه من الضروري تعزيز التعاون الاوروبي لتطوير زيادة الاعتماد على الطاقة النووية فى الاغراض التنموية السلمية وتبادل الخبرات حول الامان النووي بين دول الاتحاد الاوروبي .

وأشار كورتس الى ان المباحثات تناولت أيضا الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي " بريكست " وتأثيره على وحدة الاتحاد ومستقبل عمله .

بدوره، وجه رئيس المجلس الاوروبي التهنئة الى الحكومة الجديدة فى النمسا برئاسة كورتس معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون مع النمسا فى المرحلة المقبلة .

وقال أن تقوية الاقتصاد الاوروبي هو هدف هام ورئيسي لكل الدول الاعضاء فى الاتحاد خاصة فى تلك المرحلة التى يواجه فيها الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والركود .
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