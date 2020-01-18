شوبير: عضو باتحاد الكرة حاول الوقيعة بيني وبين أبو ريدة بسبب الحكام



أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه صرف 75% من مستحقات الحكام على مرحلتين بعدما عقد جلسة معهم وأنصت لمشاكلهم.



وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "صرفت 75% من مستحقات الحكام على مرحلتين بعدما جلس معهم وسمع مشاكلهم، لكن أحد الأعضاء الحاضرين قال لأبو ريدة أن شوبير سيكلف الحكام 15 مليون دولار".



وأكمل: "عندما واجهني انفجرت غضبا من كلامه وعرضت عليه طلباتي لكنه قال إنها لا تصل لنصف مليون دولار.



واعلن الإعلامي أحمد شوبير، إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.



وعن منافسة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق ، وقوته في الجمعية العمومية كالقطار ، قال : إذا كان هو "قطر" فأنا طيارة