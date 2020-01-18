اليوم.. سحب قرعة الميني فوتبول بحضور وزير الشباب والرياضة

تقام اليوم السبت ، مراسم قرعة البطولة العربية للمنتخبات في لعبة (الميني فوتبول) ، التي تستضيفها مصر في اخر فبراير المقبل ، بمشاركة 8 منتخبات.



وتنطلق القرعة اليوم في احد القصور الاثرية التاريخية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، ووفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول، بعد أن استقر أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول علي كافة أعضائه عقب لقاءات عدة واجتماعات واتصالات قام بها رئيس الاتحاد مع عدد كبير من المدربين من أجل تشكيل جهاز فني كبير قادر على حصد البطولات.



يذكر ان احمد سمير يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للميني فوتبول ورئيس لجنة من أهم لجانه وهي لجنة التطوير والاستراتيجيات .



كما يشغل ايضا منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول المكلف بلجنة التطوير والاستراتيجيات ويعتبر الأب الروحي للعبة في مصر بصفته المؤسس للعبة في مصر وأحد القائمين عليها عربيا وافريقيا .



و"ميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كإسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا كرة القدم داخل الصالات في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها.



رياضة الميني فوتبول



ولدت هذه الرياضة في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا



وتم تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 2017 بتونس، و2019 باستراليا ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الافريقي 23 دولة.



وللعبة بطولاتها المتعددة فتشمل: كأس عالم، وكأس قارات، وكأس العالم للاندية، وامم افريقيا، واسيا، وأوروبا، وكوبا امريكا، والبطولة العربية التي ستستضيفها مصر.