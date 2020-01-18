آشلي يونج ينضم لصفوف انتر ميلان لمدة 6 أشهر

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع آشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي لمدة ستة أشهر، حتى 30 يونيو المقبل، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.



وذكرت تقارير إعلامية أن يونج "34 عامًا" اختار ارتداء القميص رقم 15 مع إنتر ميلان ، ليصبح ثالث لاعب إنجليزي على مدار التاريخ ينضم لإنتر ميلان، بعد جيري هيتشينز وبول إينس.



وسافر يونج إلى مدينة ميلانو في وقت سابق ، وأكمل الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على العقود.



ولعب يونج 18 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم وكان يرتدي شارة القيادة