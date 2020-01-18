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أحمد صبري
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقالة يوميا؟

السبت 18/يناير/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية،أهمية تناول البرتقال فى الشتاء على الأقل واحدة يوميا.

فوائد البرتقال الصحية:
1- يصفي الدم ويقتل الدود .

2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليها ويساعد على هبوط درجة الحرارة

3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.

4- مدر ومنظف للكلية والمثانة.

5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.

6- يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.

7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.

8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.

9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.

10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).

11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للانسان .

12- مضاد للسعال

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