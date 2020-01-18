ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقالة يوميا؟

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية،أهمية تناول البرتقال فى الشتاء على الأقل واحدة يوميا.
فوائد البرتقال الصحية:
1- يصفي الدم ويقتل الدود .
2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليها ويساعد على هبوط درجة الحرارة
3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.
4- مدر ومنظف للكلية والمثانة.
5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.
6- يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.
7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.
8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.
9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.
10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).
11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للانسان .
12- مضاد للسعال
فوائد البرتقال الصحية:
1- يصفي الدم ويقتل الدود .
2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليها ويساعد على هبوط درجة الحرارة
3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.
4- مدر ومنظف للكلية والمثانة.
5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.
6- يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.
7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.
8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.
9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.
10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).
11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للانسان .
12- مضاد للسعال