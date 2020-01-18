ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقالة يوميا؟

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية،أهمية تناول البرتقال فى الشتاء على الأقل واحدة يوميا.



فوائد البرتقال الصحية:

1- يصفي الدم ويقتل الدود .



2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليها ويساعد على هبوط درجة الحرارة



3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.



4- مدر ومنظف للكلية والمثانة.



5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.



6- يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.



7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.



8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.



9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.



10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).



11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للانسان .



12- مضاد للسعال



