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منوعات

شاهد.. صور مؤلمة لحيوان كوالا يبكي على رفيقه الميت أمام عينيه

السبت 18/يناير/2020 - 05:42 ص
كوالا يبكي أخوه
كوالا يبكي أخوه
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عزة عاطف
من قال أن الحيوانات لا تشعر مثلنا؟!.. في لحظة مفجعة التقطتها الكاميرات خلال حرائق أستراليا يظهر فيها حيوان كوالا يبكي واضعًا يديه على وجهه بعد فقدان صديقه الذي مات امامه.

تظهر الصور حيوان الكوالا حيث بدا وكأنها يدفن وجهه بين ذراعيه حزنًا، في حين أن جثة رفيقة ممدة بلا حياة بالقرب من النهر في مشهد مؤلم تقشعر له الأبدان.

وفي صورة أخرى بحسب صحيفة مترو تهرع منقذة حيوان من منظمة «هيومان سوسيتي إنترناشونال» لالتقاط الكوالا المصاب في منشفة وحمله إلى بر الأمان.

التقطت الصور يوم الأربعاء الماضي في جزيرة كانجارو جنوب أديليد، حيث قتل ما يقدر بنحو 37 ألف من حيوانات الكوالا خلال حرائق الغابات.

يقول وزير البيئة الأسترالي سوسان لي إن الكوالا الآن مدرجة على قائمة المهددة بالانقراض للمرة الأولى، على الرغم من الجهود الهائلة التي يبذلها رجال الإنقاذ في التقاط أكبر عدد ممكن من الكوالا.
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