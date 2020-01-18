أهالى الترولى بالمرج يشكون من سوء حالة الشارع

أرسل نادى محسن، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة شوارع الترولى بالمرج بالقاهرة.



وأوضح نادى محسن أن منطقة المرج، تحديدا شارع الترولى الموازى لشارع مؤسسة الزكاة، يعانى من سوء حالة الطريق وانتشار التكسير، ما يعطل حركة المرور بالشارع ويفسد المظهر الحضارى للحى.



وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.