اخبار الرياضة ليلا.. أزارو بين الأهلي والزمالك.. قانون شوبير.. مصير عبدالله السعيد.. منع أندية إيران

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
وليد ازارو يضع الأهلي في مأزق والزمالك فى الصورة.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والمغربي وليد أزارو بشأن تحديد مصيره فى الفترة المقبلة.
يخرج عن صمته.. عبد الله السعيد يكشف عن مفاوضات الأهلي والزمالك
كشف عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، عن موقفه بشأن ما يتردد الفترة السابقة من وجود مفاوضات مع الأهلي او الزمالك للانتقال إلى أحدهما.
أبوريدة ومجاهد متحكمان.. نائب رئيس الاتحاد السابق: بند تضارب المصالح اسمه قانون شوبير
رفض الإعلامي أحمد شوبير، توجه اتحاد الكرة الحالي لوضع بند في شروط الترشح لانتخابات الجبلاية خاص بتضارب المصالح، بما يعني عدم الجمع بين عضوية الاتحاد والعمل في الإعلام.
انتخابات اتحاد الكرة.. شوبير: إذا كان أبوريدة قطر فأنا طيارة.. فيديو
قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.
تعليق مفاجئ عن محمد صلاح.. شوبير: اتحاد الكرة ليس له علاقة بتنظيم أمم إفريقيا
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول كان يجب أن يحضر حفل أفضل لاعب في أفريقيا التي أقيمت في الغردقة.
محمد الشوربجي يتوج بلقب جى بى مورجان للإسكواش
نجح محمد الشوربجي في التتويج بلقب بطولة الأبطال جى بى مورجان للإسكواش المقامة حاليا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
الاتحاد الآسيوي يمنع أندية إيران من اللعب على أرضها
تلقى الاتحاد الإيراني لكرة القدم ، خطابا من الاتحاد الآسيوي للعبة، يتضمن منع إقامة مباريات الفرق الإيرانية المشاركة في دوري أبطال أسيا، على أرضها نظرا للظروف الأمنية المتوترة في إيران.
وليد ازارو يضع الأهلي في مأزق والزمالك فى الصورة.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والمغربي وليد أزارو بشأن تحديد مصيره فى الفترة المقبلة.
يخرج عن صمته.. عبد الله السعيد يكشف عن مفاوضات الأهلي والزمالك
كشف عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، عن موقفه بشأن ما يتردد الفترة السابقة من وجود مفاوضات مع الأهلي او الزمالك للانتقال إلى أحدهما.
أبوريدة ومجاهد متحكمان.. نائب رئيس الاتحاد السابق: بند تضارب المصالح اسمه قانون شوبير
رفض الإعلامي أحمد شوبير، توجه اتحاد الكرة الحالي لوضع بند في شروط الترشح لانتخابات الجبلاية خاص بتضارب المصالح، بما يعني عدم الجمع بين عضوية الاتحاد والعمل في الإعلام.
انتخابات اتحاد الكرة.. شوبير: إذا كان أبوريدة قطر فأنا طيارة.. فيديو
قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.
تعليق مفاجئ عن محمد صلاح.. شوبير: اتحاد الكرة ليس له علاقة بتنظيم أمم إفريقيا
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول كان يجب أن يحضر حفل أفضل لاعب في أفريقيا التي أقيمت في الغردقة.
محمد الشوربجي يتوج بلقب جى بى مورجان للإسكواش
نجح محمد الشوربجي في التتويج بلقب بطولة الأبطال جى بى مورجان للإسكواش المقامة حاليا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
الاتحاد الآسيوي يمنع أندية إيران من اللعب على أرضها
تلقى الاتحاد الإيراني لكرة القدم ، خطابا من الاتحاد الآسيوي للعبة، يتضمن منع إقامة مباريات الفرق الإيرانية المشاركة في دوري أبطال أسيا، على أرضها نظرا للظروف الأمنية المتوترة في إيران.